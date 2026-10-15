Αστέρας Aktor: Με κόσμο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Στη θύρα 22Α του ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθούν οι οπαδοί του Αστέρα Aktor την Κυριακή (18/10, 17:30) στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση της ομάδας της Τρίπολης.

Αναλυτικά:

Αναλυτικά:

Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 17:30, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/retail/privateSales.html?deepLink=739&hash=NZK92sLRVp49Acp8LWryl5-CgnY2153479

Τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 22Α του Ολυμπιακού Σταδίου.