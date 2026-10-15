Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για τα ματς με τη Χάποελ και τη Μπαρτσελόνα και η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων της 6ης αγωνιστικής.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην 6η αγωνιστική της Euroleague.
Στο παιχνίδι του «τριφυλλιού» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» (16/10, 21:15) ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς, Κρίσταπς Κονσταντίνοφς και Χιουζ Θεπερνιέ.
Ενώ στο ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (16/10, 21:30) οι Τόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρας Σούκις και Μίλος Κόλιενσιτς.