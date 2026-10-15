Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για τα ματς με τη Χάποελ και τη Μπαρτσελόνα και η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων της 6ης αγωνιστικής.

Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην 6η αγωνιστική της Euroleague.

Στο παιχνίδι του «τριφυλλιού» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» (16/10, 21:15) ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς, Κρίσταπς Κονσταντίνοφς και Χιουζ Θεπερνιέ.

Ενώ στο ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (16/10, 21:30) οι Τόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρας Σούκις και Μίλος Κόλιενσιτς.

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