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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-2: «Πράσινο» το ντέρμπι της Super League Κ19 | «5 στα 5» για το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του στη Super League Κ19, καθώς αναδείχθηκε νικητής (2-0) και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας το  «5 στα 5» στο πρωτάθλημα.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-2: «Πράσινο» το ντέρμπι της Super League Κ19 | «5 στα 5» για το τριφύλλι
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Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι κι έφτασαν δίκαια στη νίκη, έχοντας σκόρερ τους Λάβδα και Αργυρόπουλο.

Ο πρώτος άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, ενώ ο δεύτερο «σφράγισε» το «τρίποντο» με τέρμα που πέτυχε στο 67ο λεπτό. Στο 0-0, ο Μπράνης είχε απέκρουσε πέναλτι του Νεμπή, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να δείξουν καλό πρόσωπο είδαν τους αντιπάλους τους να φεύγουν δίκαια με το «διπλό».

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει, έτσι, με το απόλυτο, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο (11/10) είχε επικρατήσει με 2-0 του ΟΦΗ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε στους 9 βαθμούς.

Ολυμπιακός: Μπράνης, Καλπακίδης, Νουχάι, Γούσιος, Χριστόπουλος, Μουσιάδης, Τουνουσίδης, Κότσαλος, Καλαϊτζίδης, Καπέλλας, Τρικαλιώτης.
Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75’ Μπαζούκης), Κουμουκέλης (53’ Δημακόπουλος), Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής (75’ Βανδήρας), Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου (67’ Καραγκούνης), Κάουα (53’ Αργυρόπουλος).

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