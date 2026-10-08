Ολυμπιακός: Ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Γκρέμιο για τον Λουίς Εντουάρντο, λένε οι Βραζιλιάνοι
Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 18χρονου κεντρικού αμυντικού της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία.
Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Λουίς Εντουάρντο, με τη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «Lance!» να μιλάει για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον νεαρό στόπερ της Γκρέμιο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ φαίνεται πως έχει αποκτήσει προβάδισμα στην υπόθεση, καθώς φέρεται να έχει φτάσει σε προκαταρκτική συμφωνία με την Γκρέμιο, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, η υπόθεση δεν θεωρείται τελειωμένη. Όπως αναφέρει το «Lance!», ο Ολυμπιακός σκοπεύει να καταθέσει τη δική του πρόταση κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Ο Λουίς Εντουάρντο γεννήθηκε το 2008 και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Έχει αναδειχθεί μέσα από τα τμήματα υποδομής της Γκρέμιο και έχει φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα.