«Έκρηξη» στο T-Center με Ουναΐ: «Στο Φάληρο ερχόμαστε...»

Πανικός στο T-Center, όχι για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αλλά για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού έκανε την εμφάνιση του στις court seats και σήκωσε στο... πόδι το γήπεδο.

Οι φίλοι του "τριφυλλιού" φώναζαν ρυθμικά το όνομά του ενώ θύμισαν σε όλους ότι ο Παναθηναϊκός πάει στο Φάληρο την Κυριακή το βράδυ για το διπλό που θα τον φέρει 8 βαθμούς μακριά από τον Ολυμπιακό.