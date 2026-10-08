· Παναθηναϊκός

«Έκρηξη» στο T-Center με Ουναΐ: «Στο Φάληρο ερχόμαστε...»

Αποθέωση για τον Αζεντίν Ουναί, ο οποίος έκανε την εμφάνιση του στο T-Center με τον κόσμο της ομάδας να ζητάει διπλό στο Φάληρο. 

Γιάννης Κουβόπουλος

«Έκρηξη» στο T-Center με Ουναΐ: «Στο Φάληρο ερχόμαστε...»
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Πανικός στο T-Center, όχι για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αλλά για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού έκανε την εμφάνιση του στις court seats και σήκωσε στο... πόδι το γήπεδο.

Οι φίλοι του "τριφυλλιού" φώναζαν ρυθμικά το όνομά του ενώ θύμισαν σε όλους ότι ο Παναθηναϊκός πάει στο Φάληρο την Κυριακή το βράδυ για το διπλό που θα τον φέρει 8 βαθμούς μακριά από τον Ολυμπιακό.

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