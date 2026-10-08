Δείπνο πολλών... αστέρων: Ζοτς, Σάρας, Διαμαντίδης και Μπατίστ ξανά μαζί

Οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δείπνησαν μαζί, μία μέρα πριν το Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε.

Δείπνο πολλών... αστέρων: Ζοτς, Σάρας, Διαμαντίδης και Μπατίστ ξανά μαζί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική της Euroleague και μια... παλιά καλή παρέα βρήκε την ευκαιρία για ένα reunion!

Οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δείπνησαν μαζί μια μέρα πριν από την αναμέτρηση και να θυμηθούν τα παλιά.

Οι τέσσερις τους, άλλωστε, έχουν γράψει την δικιά τους ιστορία με τον Παναθηναϊκό.

zots-saras-batiste.jpg

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»

23:47 EUROLEAGUE

Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού

23:41 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Άξιζα ένα τέτοιο παιχνίδι – Σκέφτομαι την ομάδα, όχι τον εαυτό μου»

23:40 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Χάποελ 93-82: Νίκησαν εύκολα και συνεχίζουν με το απόλυτο οι «πορτοκαλοί»

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάαλαντ: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε»

23:22 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Χαίρεται η Ελλάδα, τρομοκρατείται η Ευρώπη

23:14 EUROLEAGUE

Μπάγερν - Βίρτους 87-94: Άλωσε το Μόναχο με σπουδαία εμφάνιση Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ

22:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντόντσιτς: «Υπάρχει η EuroLeague, το EuroCup και μετά το NBA Europe, θα έπρεπε να υπάρχει μία λίγκα»

22:40 EUROPA LEAGUE

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Χωρίς Χόιμπιεργκ η Μαρσέιγ απέναντι στους Πειραιώτες

22:33 EUROLEAGUE

Ναν και Ουναϊ μαζί: Συνάντηση αστέρων

22:31 EUROLEAGUE

Δείπνο πολλών... αστέρων: Ζοτς, Σάρας, Διαμαντίδης και Μπατίστ ξανά μαζί

22:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σ.Ε.Π.Κ: «Μόνο με το δικό μας δελτίο οι προπονητές στους αγώνες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας