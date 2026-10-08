Δείπνο πολλών... αστέρων: Ζοτς, Σάρας, Διαμαντίδης και Μπατίστ ξανά μαζί

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική της Euroleague και μια... παλιά καλή παρέα βρήκε την ευκαιρία για ένα reunion!

Οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δείπνησαν μαζί μια μέρα πριν από την αναμέτρηση και να θυμηθούν τα παλιά.

Οι τέσσερις τους, άλλωστε, έχουν γράψει την δικιά τους ιστορία με τον Παναθηναϊκό.