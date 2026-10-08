Ναν και Ουναϊ μαζί: Συνάντηση αστέρων

Ο Αζεντίν Ουναϊ βρίσκεται στο Telekom Center και στο ημίχρονο του αγώνα είχε την ευκαιρία να κάνει μια… εξαιρετική γνωριμία.

Ο άσος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και να τα πει με τον Κέντρικ Ναν, με τους δύο αστέρες του “τριφυλλιού” να έχουν θερμή συνομιλία για αρκετή ώρα, με τη Θύρα 13 από πάνω τους να τους αποθεώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της κουβέντας τους.