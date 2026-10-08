Σ.Ε.Π.Κ: «Μόνο με το δικό μας δελτίο οι προπονητές στους αγώνες»

Ξεκάθαρο μήνυμα για την τήρηση του νόμου απέστειλε ο ΣΕΠΚ, ξεκαθαρίζοντας πως το Δελτίο Ταυτότητας που εκδίδει ο Σύνδεσμος αποτελεί το μοναδικό νόμιμο στοιχείο πιστοποίησης που θα πρέπει να προσκομίζουν οι προπονητές σε όλους τους επίσημους αγώνες των κατηγοριών.

Η ανακοίνωση του Σ.Ε.Π.Κ:

«Έχοντας λάβει την ενημέρωση της ΕΟΚ προς τα σωματεία σε ότι αφορά την πιστοποίηση των προπονητών και τον έλεγχο του Δελτίου Ταυτότητας στο φύλλο αγώνος, ο ΣΕΠΚ υπογραμμίζει ότι:

α) το Δελτίο Ταυτότητας που εκδίδει ο ΣΕΠΚ αποτελεί το μοναδικό στοιχείο πιστοποίησης και ταυτοποίησης του προπονητή στους επίσημους αγώνες.

β) όλοι οι προπονητές (που πληρούν τις προϋποθέσεις) έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τo Δελτίο Ταυτότητας προπονητή, είτε είναι μέλη του ΣΕΠΚ, είτε όχι. Κάτι που έχει αναφερθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο.

γ) ο ΣΕΠΚ επιθυμεί την τήρηση του νόμου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Επομένως, στους επίσημους αγώνες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (πλην της Greek Basket League), ο προπονητής που θέλει να συμμετάσχει θα πρέπει να προσκομίζει το Δελτίο Ταυτότητας του ΣΕΠΚ και μόνο αυτό.

Αναλυτικότερα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας :

Α) Δελτίο Προπονητή

Σύμφωνα με το άρθρο 31 ν.2725/99 όπως αυτό σήμερα ισχύει, το δελτίο ταυτότητας, που για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης εκδίδει ο ΣΕΠΚ, πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο αγώνος και αποτελεί το μοναδικό στοιχείο πιστοποίησης και ταυτοποίησης του προπονητή στους επίσημους αγώνες καλαθοσφαίρισης καθώς η έκδοσή του προϋποθέτει:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητήΑνάρτηση του ονόματός του στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της ΓΓΑ.Διαθέτει φωτογραφία για την ταυτοποίηση του προσώπουΤο δελτίο ταυτότητας προπονητή δεν αποτελεί ένα τυπικό στοιχείο αλλά σε αυτό ενσωματώνεται η γνώση και η επάρκεια του προσώπου που καλείται να διδάξει το άθλημα, να διαπαιδαγωγήσει και καθοδηγήσει αθλητές.Η ΓΓΑ διατηρεί ψηφιακή πλατφόρμα που καθημερινά ενημερώνεται από το αρχείο του ΣΕΠΚ για τους προπονητές που λαμβάνουν δελτίο προπονητή και σε συνδυασμό με την προσκόμιση του δελτίου προπονητή στα αρμόδια όργανα του αγώνα, ελέγχεται και ταυτοποιείται το πρόσωπο που δηλώνεται ως προπονητής.Β) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΣΕΠΚ

Η συμμετοχή των προπονητών στον Σύνδεσμο γίνεται για λόγους σύμπνοιας, επιμόρφωσης και συνδικαλισμού. Όχι για λόγους συντεχνιακούς, τυπολατρικούς ή για σχέσεις εξαρτήσεως.

Μόνο τους τελευταίους μήνες οι Έλληνες προπονητές που αποτελούν μέλη του ΣΕΠΚ είχαν το δικαίωμα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ:

Να παρακολουθήσουν αποκλειστικά το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητών που διοργανώθηκε στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο (με ομιλητές τους Μπαρτζώκα, Σπανούλη, Κάτας το οποίο έχει αναρτηθεί στο site του ΣΕΠΚ), το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητών που διοργανώθηκε τις γιορτές των Χριστουγέννων στην Αθήνα (με ομιλητές τους Ντζίκιτς, Ιμπραχίμαγκιτς, Σερέλη, Καλαμπόκη), το Διεθνές Σεμινάριο προπονητών που διοργανώθηκε τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη (με ομιλητές τους Σφαιρόπουλο, Χέρμπερτ, Ταμπελίνι, Πρίφτη, Μπούτσκο), καθώς και τοπικά Σεμινάρια στη Ρόδο, στην Πάρο και στην Κομοτηνή, αλλά και διαδικτυακά Σεμινάρια.

Να παρακολουθήσουν με Υποτροφία του ΣΕΠΚ τις προπονήσεις κορυφαίων προγραμμάτων από την Ευρωλίγκα (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Ζαλγκίρις, Ρεάλ κοκ), το ΝΒΑ (Τορόντο Ράπτορς), καθώς και το Παγκόσμιο Μπάσκετ (Εθνική Ισπανίας).

Παράλληλα τα μέλη του ΣΕΠΚ μέσω της συνεργασίας του Συνδέσμου με το Euroleague Head Coaches Board, η οποία μάλιστα ανανεώθηκε και για τα επόμενα χρόνια, είχαν το δικαίωμα με σημαντική έκπτωση ή ακόμη και με υποτροφία:

Να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο του EHBC και του ΣΕΠΚ που γίνεται στην Αθήνα, αλλά και να φοιτήσουν στην ακαδημία του EHBC.

Πέρα από τη συνδικαλιστική δράση του ο ΣΕΠΚ βρίσκεται με συνέπεια στο πλευρό των μελών του με τρόπο έμπρακτο, ενώ στο συνολικό πλαίσιο της δράσης του αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι τους τελευταίους μήνες:

Ο ΣΕΠΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SheCOACH: Gender Equality in Coaching, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο υλοποιείται σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία και στοχεύει στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στην προπονητική, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών ως προπονήτριες. Μέσα από το έργο αναπτύσσονται πρακτικά εργαλεία για φορείς εκπαίδευσης προπονητών, προπονητές και αθλητικούς οργανισμούς, με σκοπό πιο συμπεριληπτικά συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Ο ΣΕΠΚ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ). Οι δύο φορείς δεσμεύονται να συνεργαστούν σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση και επιμόρφωση προπονητών, η διάδοση των ολυμπιακών αξιών, η προστασία των αθλητών και η προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό. Η συνεργασία ενισχύει τη γέφυρα ανάμεσα στην προπονητική κοινότητα της καλαθοσφαίρισης και το ελληνικό ολυμπιακό κίνημα.

Ο ΣΕΠΚ αποτελεί άμεσο συνεργάτη στην θέσπιση και καθιέρωση του Walking Basketball, που δίνει το δικαίωμα στην άσκηση σε άτομα άνω των 60 ετών, ένα πρόγραμμα που στέφτηκε στον πρώτο πιλοτικό χρόνο λειτουργίας του με μεγάλη επιτυχία και σημαντική κοινωνική αναγνώριση.

Γ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μετά τη φετινή έναρξη των πρωταθλημάτων, παρατηρήθηκε ότι:

1) οι προκηρύξεις των Ενώσεων και της ΕΟΚ δεν είχαν εναρμονισθεί με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου

2) τα ελεγκτικά όργανα στους αγώνες ανά την Ελλάδα όχι μόνο δεν ζητούσαν το δελτίο ταυτότητας προπονητή αλλά δεν επέτρεπαν σε προπονητές να καθοδηγήσουν την ομάδα τους αν δεν διέθεταν και δεν έδιναν στη γραμματεία του αγώνα ένα barcode το οποίο χορηγεί η ΕΟΚ. Αυτή ήταν η αιτία για την ενημέρωση της ΓΓΑ σχετικά με τη σύγχυση που η ΕΟΚ έχει προκαλέσει μη εφαρμόζοντας το Νόμο και προσπαθώντας να επιβάλει δικούς της κανόνες καταστρατηγώντας τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε έγγραφο της ΓΓΑ προς ΕΟΚ το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι προφανές δηλαδή ότι, δεν μπορεί να δηλώνεται ή να εγγράφεται ως προπονητής στην πλατφόρμα της ΕΟΚ, πρόσωπο που δεν κατέχει ταυτόχρονα, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή και Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή.Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο παράγεται από την ψηφιακή πλατφόρμα, δεν έχει νομική ισχύ και δεν υποκαθιστά τις ανωτέρω δύο προϋποθέσει»

Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΑ έχει λειτουργήσει δεκάδες Σχολές Προπονητών ώστε σε όλη την Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι να ασχοληθούν με την προπονητική να αποκτήσουν τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για να αναλάβει κάποιος την ευθύνη ενός προπονητικού έργου.

Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε το περιεχόμενο της σχετικής ανακοίνωσης της ΕΟΚ, η οποία φέρεται να «ψέγει» τον ΣΕΠΚ επειδή ζητάει την εφαρμογή του Νόμου ώστε όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό να έχουν τις ελάχιστες πιστοποιήσεις;

Είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι η Ομοσπονδία του Αθλήματος, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της καλαθοσφαίρισης και για την πρόοδό της στη χώρα μας, αντιτίθεται με όποιο τρόπο μπορεί και ανακαλύπτει κατά καιρούς (θυμίζουμε ότι εκτός από το barcode, σε προγενέστερο χρόνο είχε εκδώσει δική της κάρτα προπονητή και είχε δώσει οδηγία στα ελεγκτικά της όργανα, τη κάρτα αυτή να ελέγχουν στους αγώνες) στον έλεγχο της πιστοποίησης του προπονητή. Αλήθεια, θέλει πραγματικά ο οποιοσδήποτε, χωρίς καμία πιστοποίηση και επάρκεια, να μπορεί να καθοδηγεί αθλητές;

Ήδη από το έτος 2024, η ΓΓΑ της έχει απευθύνει έγγραφο, με το οποίο καθορίζει ακριβώς την ισχύ του δελτίου ταυτότητας προπονητή, μετά δε, την τελευταία τροποποίηση του Νόμου 2725/99, ορίζεται ακριβώς η χρήση του δελτίου ταυτότητας προπονητή και οι συνέπειες της μη αναγραφής του στο φύλλο αγώνος.Ολοκληρώνοντας ο ΣΕΠΚ εκφράζει την περηφάνειά του για την εκπροσώπησή του από τον Πρόεδρό του Παναγιώτη Γιαννάκη που είναι πάντα παρών και στο πλευρό των Ελλήνων προπονητών.

Μετά τιμής

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ».