Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Χωρίς Χόιμπιεργκ η Μαρσέιγ απέναντι στους Πειραιώτες
Ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον μηρό και αναμένεται να χάσει την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Σημαντική απώλεια για τη Μαρσέιγ ενόψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων σε Γαλλία και Ευρώπη, καθώς ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ θα μείνει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
Ο 31χρονος Δανός μέσος αποχώρησε μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Ουαλία για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League, έχοντας υποστεί πρόβλημα στον μηρό.
Ο Χόιμπιεργκ επέστρεψε εσπευσμένα στη Γαλλία και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό. Σύμφωνα με την «L'Equipe», ο έμπειρος χαφ αναμένεται να απουσιάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.
Ως εκ τούτου, ο Χόιμπιεργκ αναμένεται να χάσει τις επόμενες τέσσερις αναμετρήσεις της Μαρσέιγ, μεταξύ των οποίων και το σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Πέμπτη (15/10, 22:00), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.