Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Χωρίς Χόιμπιεργκ η Μαρσέιγ απέναντι στους Πειραιώτες

Σημαντική απώλεια για τη Μαρσέιγ ενόψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων σε Γαλλία και Ευρώπη, καθώς ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ θα μείνει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Ο 31χρονος Δανός μέσος αποχώρησε μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Ουαλία για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League, έχοντας υποστεί πρόβλημα στον μηρό.

Ο Χόιμπιεργκ επέστρεψε εσπευσμένα στη Γαλλία και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό. Σύμφωνα με την «L'Equipe», ο έμπειρος χαφ αναμένεται να απουσιάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ο Χόιμπιεργκ αναμένεται να χάσει τις επόμενες τέσσερις αναμετρήσεις της Μαρσέιγ, μεταξύ των οποίων και το σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Πέμπτη (15/10, 22:00), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.