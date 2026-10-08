Παναθηναϊκός: Ενσωματώθηκαν οι διεθνείς στις προπονήσεις

Με όλους τους διεθνείς να έχουν πλέον επιστρέψει στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός συνέχισε την Πέμπτη την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε σε ανεβασμένους ρυθμούς, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις προθέρμανσης, ακολούθησε δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας, ενώ το κύριο μέρος ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του Κορωπίου το πρωί της Παρασκευής (9/10), συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο.