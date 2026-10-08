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Άρης: Με θετικά νέα η σημερινή προπόνηση

Κανονικά ο Ρίτσαρντς, ατομικό Μπασίρου στους Θεσσαλονικείς.

Άρης: Με θετικά νέα η σημερινή προπόνηση
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Με την προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση να συνεχίζεται, οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι «κιτρινόμαυροι» δούλεψαν σε παιχνίδι κατοχής με αριθμητικό πλεονέκτημα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τακτικής, με το τεχνικό επιτελείο να εστιάζει στην αντιμετώπιση του επόμενου αντιπάλου.

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα, την ώρα που ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου ακολούθησε ατομικό.

Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί την Παρασκευή, με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι Θεσσαλονικείς στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 19:00.

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