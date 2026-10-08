Μοτεγιούνας: «Γι' αυτό επέλεξα τον ΠΑΟΚ» - Εγκωμιαστικά σχόλια για τον Νικ Καλάθη

Αντίστροφα μετρά ο Ντονάτας Μοτιεγούνας για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας πλέον ενταχθεί πλήρως στο αγωνιστικό πλάνο του «Δικεφάλου».

Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ παραχώρησε συνέντευξη στη «Meridian Sport», όπου έκανε αναδρομή στην πολυετή καριέρα του και εξήγησε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσει την πορεία του στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Νικ Καλάθη, τον οποίο αποθέωσε για την ποιότητα και την εμπειρία του. Ο Μοτιεγούνας υπογράμμισε πως η παρουσία του 37χρονου γκαρντ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά ως «ευλογία» για την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μοτεγιούνας

Για τον Ερυθρό Αστέρα: «Έφτασα σε μια στιγμή που το κλίμα στην ομάδα δεν ήταν το καλύτερο, όχι λόγω των σχέσεων μεταξύ των παικτών, αλλά λόγω της πίεσης. Δυσκολευόμασταν. Ήθελα να δείξω ότι, ακόμα και στα 35 μου, έπρεπε να είμαι ο πρώτος που θα βουτούσε για μια διεκδικούμενη μπάλα, ο πρώτος που θα πάλευε. Ξέρετε, συνήθως δεν είναι το σκοτάδι μας αυτό που μας καθορίζει περισσότερο, αλλά το φως που λάμπει πιο έντονα πάνω μας».

Γιατί αποφάσισε να πάει στον ΠΑΟΚ: «Πριν από μερικές εβδομάδες μίλησα με τον κόουτς Τρινκιέρι. Στη συνέχεια παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και είδα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται, τον τρόπο που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, που επικοινωνούν, που μοιράζονται την μπάλα.

Σκέφτηκα: “Φίλε μου, αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι η κατάσταση στην οποία είχα έρθει πέρσι”. Τότε (σ.σ. στον Ερυθρό Αστέρα) όλοι ήταν νευρικοί με όλα όσα συνέβαιναν και ήταν πολύ δύσκολα. Έπρεπε να σκεφτώ πώς θα προσεγγίσω διαφορετικούς παίκτες, πώς θα τους δείξω αγάπη. Όχι ψεύτικη, αλλά ειλικρινή, πραγματική αγάπη. Και κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αν αυτή η αγάπη είναι αληθινή ή προσποιητή».

Για την κοινή του παρουσία με τον Καλάθη: «Είναι ευλογία να έχεις στην ομάδα τον Νικ. Το να τον αποκαλείς απλά καλό παίκτη, είναι λίγο. Είναι ένας απίστευτος παίκτης αλλά και απίστευτος άνθρωπος».