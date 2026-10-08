Τσέφεριν: «Ναι» σε τελευταία θητεία στην UEFA – Ζητούν αλλαγές και νέα ηγεσία στη FIFA

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αποδέχθηκε το ομόφωνο αίτημα των 55 εθνικών ομοσπονδιών της UEFA και ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει μια τελευταία θητεία στην προεδρία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Η υποψηφιότητά του θα τεθεί προς έγκριση στο 51ο Τακτικό Συνέδριο της UEFA, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν.

Παράλληλα, στη συνάντηση των 55 ομοσπονδιών στο Βερολίνο τέθηκε επί τάπητος και η ανάγκη μεταρρύθμισης της FIFA. Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, με εξαίρεση εκείνη του Αζερμπαϊτζάν, εξέφρασαν την απώλεια εμπιστοσύνης τους στην υπάρχουσα ηγεσία και υποστήριξαν ένα πλαίσιο αλλαγών που αφορά τη διακυβέρνηση, τη λήψη αποφάσεων, τη λογοδοσία, την εποπτεία και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Η UEFA ζητά, μεταξύ άλλων, σαφέστερο διαχωρισμό εξουσιών, ενισχυμένο ρόλο του Προεδρείου και του Συμβουλίου, μεγαλύτερη ανεξαρτησία των εποπτικών οργάνων και διαφανείς διαδικασίες για σημαντικές αποφάσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η FIFA χρειάζεται νέα, ενωτική ηγεσία, με βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου και ξεκάθαρη δέσμευση στη μεταρρύθμιση και την ακεραιότητα.

Οι συζητήσεις για το μέλλον της FIFA θα συνεχιστούν τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών όσο και με εκπροσώπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ νέα συνάντηση των 55 μελών της UEFA θα πραγματοποιηθεί πριν από τις 17 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της UEFA

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αποδέχεται το ομόφωνο αίτημα των 55 ευρωπαϊκών εθνικών ομοσπονδιών να διεκδικήσει μια τελευταία θητεία ως πρόεδρος της UEFA

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θέτει την ατζέντα για τη μεταρρύθμιση της FIFA και ζητά νέα ηγεσία.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανακοίνωσε στους προέδρους και τους γενικούς γραμματείς και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της UEFA ότι θα είναι υποψήφιος για μια τελευταία θητεία και θα συνεχίσει να ηγείται της οργάνωσης και μετά το 2027.

Τους τελευταίους μήνες, εκείνοι του είχαν ζητήσει ομόφωνα να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφασή του να μην διεκδικήσει επανεκλογή. Ο κ. Τσέφεριν συμφώνησε τώρα να το πράξει και επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για επανεκλογή στο 51ο Τακτικό Συνέδριο της UEFA στην Αστάνα του Καζακστάν, στις 22 Απριλίου 2027. Η απόφασή του ακολουθεί επίσης τις εκφράσεις υποστήριξης και ενθάρρυνσης από άλλους φορείς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς προκλήσεις τα προηγούμενα χρόνια και τις αντιμετωπίσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά μας και, ως εκ τούτου, αποδέχθηκα το αίτημά τους. Η φιλοδοξία μου παραμένει η ίδια: να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενωμένο, να κάνουμε το παιχνίδι μας πιο δυνατό και να αφήσουμε την UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στην οικογένειά μου. Αυτή η απόφαση απαιτεί πολλά και από εκείνους και δεν θα μπορούσα να την είχα πάρει χωρίς την κατανόηση και την υποστήριξή τους».

Η συνάντηση επικεντρώθηκε επίσης στη μελλοντική διακυβέρνηση και ηγεσία της FIFA.

Έχοντας απαιτήσει θεμελιώδεις αλλαγές τους τελευταίους μήνες, η UEFA και όλες οι εθνικές ομοσπονδίες, με εξαίρεση την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών του Αζερμπαϊτζάν, συμφώνησαν σε μια σαφή κατεύθυνση για τη μεταρρύθμιση της FIFA.

Οι προτάσεις μεταρρύθμισης που υποστηρίχθηκαν στο Βερολίνο παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι εθνικές ομοσπονδίες επανέλαβαν ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην τρέχουσα ηγεσία της FIFA. Η θεσμική μεταρρύθμιση δεν θα είναι από μόνη της αρκετή. Η FIFA χρειάζεται επίσης νέα ηγεσία: μια προσωπικότητα με σεβασμό και ενωτικό χαρακτήρα, βαθιά ριζωμένη στο ποδόσφαιρο, με το όραμα και την εμπειρία να ηγηθεί, την ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλες τις περιοχές και μια ξεκάθαρη δέσμευση στην ανάπτυξη, τη μεταρρύθμιση, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία.

Οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση και τη μελλοντική ηγεσία της FIFA θα συνεχιστούν μεταξύ των εθνικών ομοσπονδιών της UEFA και με τους ομολόγους τους από όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μια νέα συνάντηση των 55 εθνικών ομοσπονδιών της UEFA θα πραγματοποιηθεί πριν από τις 17 Νοεμβρίου 2026.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ FIFA

Όπως εγκρίθηκαν στο Βερολίνο στις 8 Οκτωβρίου 2026

1. Θεσμική διακυβέρνηση

Διαχωρισμός εξουσιών:

Το Κογκρέσο, το Συμβούλιο, το Προεδρείο, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ασκούν τις δικές τους εξουσίες. Κανένα άτομο δεν μπορεί να παρακάμπτει τον ρόλο κάποιου άλλου. Οι αρμοδιότητες και η λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς.

Ένα ενισχυμένο Προεδρείο:

Το Προεδρείο της FIFA ασκεί καθορισμένες εκτελεστικές εξουσίες, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις αντικατοπτρίζουν την παγκόσμια ισορροπία του ποδοσφαίρου.

Ένα ενισχυμένο Συμβούλιο της FIFA:

Καθορίζει την κατεύθυνση της FIFA, εμπλέκει βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και διαμορφώνει σημαντικές προτάσεις πριν από την ανάληψη δεσμεύσεων.

Επιτροπές κατάλληλες για τον σκοπό τους:

Οι επιτροπές θα πρέπει να εξορθολογιστούν, ώστε να διασφαλίζεται σαφής σκοπός και προστιθέμενη αξία.

Ένας Πρόεδρος που ηγείται, δεν διαχειρίζεται:

Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Συμβουλίου, εκπροσωπεί τη FIFA παγκοσμίως και παρέχει ηγεσία χωρίς να ασκεί διαχειριστικές λειτουργίες.

Ένας υπόλογος Γενικός Γραμματέας:

Ορίζεται και εποπτεύεται από το Προεδρείο, ενώ διευθύνει τη διοίκηση της FIFA υπό την εποπτεία του Συμβουλίου.

2. Λήψη αποφάσεων, εποπτεία και λογοδοσία

Ισχυρότερη δεοντολογία, πειθαρχία, έλεγχος και συμμόρφωση:

Οι διορισμοί και το έργο των εποπτικών οργάνων της FIFA προστατεύονται από προεδρικές ή εκτελεστικές παρεμβάσεις.

Καμία μονομερής απόφαση για το Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων και τις διοργανώσεις της FIFA:

Οι αλλαγές στο Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων και στις διοργανώσεις της FIFA – νέες ή υφιστάμενες – απαιτούν ομοφωνία του Προεδρείου.

Δικαίωμα των εθνικών ομοσπονδιών να θέτουν θέματα ενώπιον του Συμβουλίου της FIFA:

Ένας καθορισμένος αριθμός εθνικών ομοσπονδιών μπορεί να απαιτήσει την τοποθέτηση ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της FIFA.

Μια σαφής διαδικασία για σημαντικές αποφάσεις:

Διαβούλευση → Προεδρείο → Συμβούλιο → Απόφαση. Οι σημαντικές προτάσεις πρέπει να ακολουθούν κάθε απαιτούμενο στάδιο πριν από τη λήψη μιας απόφασης.

3. Ανάπτυξη και πόροι της FIFA

Υποστήριξη της ανάπτυξης με επικεφαλής τις εθνικές ομοσπονδίες:

Κάθε εθνική ομοσπονδία καθορίζει τις ανάγκες της μαζί με τη συνομοσπονδία της. Η FIFA παρέχει τη χρηματοδότηση και οι συνομοσπονδίες υποστηρίζουν την υλοποίηση.

Η χρηματοδότηση FIFA Forward ως κατοχυρωμένο δικαίωμα των εθνικών ομοσπονδιών:

Κάθε εθνική ομοσπονδία που πληροί τις προϋποθέσεις δικαιούται την κατανομή της μέσω του FIFA Forward, βάσει ενός διαφανούς πλαισίου κατανομής και προστατευμένης από πολιτικές παρεμβάσεις.

Πολιτική αποθεματικών της FIFA και αποδέσμευση:

Μια επίσημη και διαφανής πολιτική που διέπει το επίπεδο, τις επενδύσεις και τη χρήση των οικονομικών αποθεματικών της FIFA, με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον χρηματοδότηση για κάθε εθνική ομοσπονδία, επιπλέον της χρηματοδότησης του Forward.

Οι πόροι της FIFA για τους σκοπούς της FIFA:

Κανένας πόρος της FIFA δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για προσωπικά ή εκλογικά συμφέροντα».