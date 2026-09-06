ΑΕΚ: Από το Τορόντο στη Νέα Φιλαδέλφεια – Το ταξίδι μιας οικογένειας για να δει την «Ένωση»

Η Allwyn Arena ήταν για ακόμα μία φορά κατάμεστη από φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη της «Ένωσης» με 5-0 επί των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ στα social media έγινε γνωστή και μία ξεχωριστή ιστορία από την εξέδρα.

Ένας μικρός φίλος της Ένωσης, ο οποίος ήταν μαζί με τον αδερφό του, έδειξε στην κάμερα το κινητό του ένα μήνυμα που αποκάλυπτε πως η οικογένειά του ταξίδεψε από το Τορόντο του Καναδά μέχρι την Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη της ομάδα.

«Ήρθαμε από το Τορόντο του Καναδά, διανύοντας τόσα χιλιόμετρα, μόνο και μόνο για να δούμε την ΑΕΚ», ανέφερε το μήνυμα στην οθόνη του κινητού του μικρού φίλου της Ένωσης.