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Ολυμπιακός: Επισημοποίησε την απόκτηση Τσομπανίδη από Πανσερραϊκό

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε… επισημότητα είναι πλέον ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Επισημοποίησε την απόκτηση Τσομπανίδη από Πανσερραϊκό
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Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος πριν από δύο χρόνια έκανε το ντεμπούτο του στην Super League με τον Πανσερραϊκό, αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και μάλιστα βρίσκεται μεταξύ των… εκλεκτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Τσομπανίδη.

Ο Έλληνας γκολκίπερ γεννήθηκε στην Κομοτηνή στις 5 Αυγούστου 2004. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έκανε στην Ακαδημία της Ξάνθης όπου αγωνίστηκε μέχρι την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή για τον Πανσερραϊκό και με την ομάδα των Σερρών αγωνίστηκε αρχικά στους Νέους στο πρωτάθλημα της Super League Κ19 και έκανε το ντεμπούτο του στη Super League σε αγώνα Playout στις 27 Απριλίου 2024.

Αλέξανδρε, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

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