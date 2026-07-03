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Τέλος ο Αλέγκρι από τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τη Νάπολι

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Νάπολι.

Τέλος ο Αλέγκρι από τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τη Νάπολι
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Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί πλέον και με τη βούλα παρελθόν από τη Μίλαν, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο των «ροσονέρι» μετά από μόλις μία αγωνιστική περίοδο.

Η αποτυχία της ομάδας να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον του Ιταλού τεχνικού, με τις φήμες περί αποχώρησής του να εντείνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Serie A.

Η Νάπολι ανοίγει νέο κεφάλαιο με Αλέγκρι

Ο έμπειρος προπονητής δεν έμεινε για πολύ χωρίς ομάδα, καθώς η Νάπολι επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της μαζί του. Οι «παρτενοπέι» είχαν καταλήξει εδώ και καιρό στον Αλέγκρι ως τον ιδανικό διάδοχο του Αντόνιο Κόντε, ωστόσο οι σχετικές ανακοινώσεις καθυστέρησαν μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες της λύσης του συμβολαίου του με τη Μίλαν.

Ο Αλέγκρι αναλαμβάνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, καθώς καλείται να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο του Αντόνιο Κόντε. Ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε έχοντας οδηγήσει τη Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μία δεύτερη θέση στις δύο σεζόν της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

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