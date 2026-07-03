Ο Γιασικεβίτσιους φωτογραφήθηκε με το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου (pics)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο προπονητών της EuroLeague, το οποίο φιλοξενείται στο T-Center, και είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου.

Ο Λιθουανός τεχνικός, που συμμετέχει ως ένας από τους βασικούς ομιλητές του συνεδρίου της Παρασκευής (3/7), αφιέρωσε χρόνο στην ξενάγησή του στους χώρους του T-Center.

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψής του αποτέλεσε η παρουσία του στην αίθουσα όπου βρίσκεται το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Ο Γιασικεβίτσιους στάθηκε μπροστά στο μνημείο προς τιμήν του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού και φωτογραφήθηκε, αποτίοντας με τον τρόπο του φόρο τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η επίσκεψη του Σάρας στο T-Center πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου των προπονητών της EuroLeague, το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους τεχνικούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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