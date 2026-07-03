«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28»

Ιταλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ακόμα περισσότερες ομάδες στη διοργάνωση, με στόχο τα επόμενα χρόνια να φτάσουν τις 28.

«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28»
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Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28 θα γίνουν 24, με το πλάνο να έχει στόχο τους 28 συλλόγους στο μέλλον.

Συγκεκριμένα δημοσίευμα του Sportando θέλει τους ιθύνοντες της Λίγκας να έχουν συμφωνήσει στην παρουσία 24 ομάδων για τη σεζόν 2026-2027 και πλέον να συζητούν για την περαιτέρω αύξησή τους τα επόμενα χρόνια, ώστε να φτάσουν τις 28.

Οι ομάδες-μέτοχοι φυσικά θα παραμείνουν, με την Euroleague να δίνει, όπως είναι αναμενόμενο, νέες άδειες σε Ερυθρό Αστέρα, Ντουμπάι BC, Παρτιζάν, Βαλένθια, ώστε να αρχίζουν να καλύπτονται οι θέσεις.

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