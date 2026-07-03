Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Μπράνκου Μπάντιο για να συνεχίσει στους «πράσινους» την καριέρα του ο Σενεγαλέζος παίκτης, η ομάδα του «τριφυλλιού» όμως ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό το έκανε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο μέχρι πρότινος προπονητής του Μπάντιο στην ομάδα της Βαλένθια, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του αποκάλυψε πως σε συζήτηση που είχε μαζί του ο παίκτης του εκμηστηρεύτηκε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Όσο γίνονται όλα αυτά σε διοικητικό επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο ο παίκτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Ο Μπάντιο αγωνίζεται με τη φανέλα της χώρα του για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και στην χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού ήταν φανταστικός.

Ο… προσεχώς παίκτης του Παναθηναϊκού τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, έχοντας 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, «οδηγώντας» την ομάδα του στην νίκη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα της Σενεγάλης