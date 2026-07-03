· Παναθηναϊκός

Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)

Ο Μπράνκου Μπάντιο, λίγο πριν ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του σε εθνικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. 

Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Μπράνκου Μπάντιο για να συνεχίσει στους «πράσινους» την καριέρα του ο Σενεγαλέζος παίκτης, η ομάδα του «τριφυλλιού» όμως ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό το έκανε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο μέχρι πρότινος προπονητής του Μπάντιο στην ομάδα της Βαλένθια, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του αποκάλυψε πως σε συζήτηση που είχε μαζί του ο παίκτης του εκμηστηρεύτηκε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Όσο γίνονται όλα αυτά σε διοικητικό επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο ο παίκτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Ο Μπάντιο αγωνίζεται με τη φανέλα της χώρα του για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και στην χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού ήταν φανταστικός.

Ο… προσεχώς παίκτης του Παναθηναϊκού τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, έχοντας 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, «οδηγώντας» την ομάδα του στην νίκη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα της Σενεγάλης

COMMENTS
LATEST NEWS
13:01 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Γυμνόπουλο

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος ο Αλέγκρι από τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τη Νάπολι

12:26 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» η Αλεξιά

12:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Γιασικεβίτσιους φωτογραφήθηκε με το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου (pics)

12:09 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» από τον Άρη: Ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης!

11:58 BET ON

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:55 EUROLEAGUE

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»

11:45 EUROLEAGUE

«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28»

11:40 GREEK BASKET LEAGUE

Κόουτς της Χρονιάς για την σεζόν 2025-26 ο Μπαρτζώκας

11:38 MUNDIAL

Ετοιμάσου να ζήσεις την απόλυτη Football Fiesta! Πού αλλού; Στο Smart Park

11:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επισημοποίησε την απόκτηση Τσομπανίδη από Πανσερραϊκό

11:30 MUNDOBASKET

Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας