«Μπαμ» από τον Άρη: Ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης!

Ο Άρης προχώρησε στην πρώτη του σημαντική κίνηση μέσα στον Ιούλιο, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει θέση στο οργονόγραμμα του Άρη ως σύμβουλος διοίκησης.

Η συμφωνία των δύο πλευρών οριστικοποιήθηκε έπειτα από επαφές που διήρκεσαν το τελευταίο διάστημα και εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τον Ισραηλινό να αναλαμβάνει επίσημα τα νέα του καθήκοντα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γκραντ διαθέτει μακρά διαδρομή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με κορυφαίο σταθμό την παρουσία του στην Τσέλσι. Στον αγγλικό σύλλογο υπηρέτησε τόσο ως αθλητικός διευθυντής όσο και ως προπονητής, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τον τελικό του Champions League το 2008, όπου οι «μπλε» ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε κυρίως στην Αφρική, ενώ παράλληλα έχει συνδεθεί και με τον επιχειρηματικό χώρο του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται να συνεργάζεται με τη Solmate, εταιρεία του ομίλου Brera Holdings PLC, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ.

Η Solmate δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στο blockchain Solana, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στη διαχείριση αθλητικών εγχειρημάτων, με έμφαση στο μοντέλο πολυϊδιοκτησίας ποδοσφαιρικών συλλόγων (multi-club football model).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Άβραμ Γκραντ ως νέου Συμβούλου Διοίκησης της ΠΑΕ Άρης.

Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους και Εθνικές Ομάδες, ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει τον Σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός κι εκτός γηπέδου».