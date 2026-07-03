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ΑΕΚ: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Γυμνόπουλο

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ΑΕΚ: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Γυμνόπουλο
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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σταύρου Γυμνοπούλου μέχρι το 2030.

Η ανακοίνωση

«Η AEK BC κτίζει ξανά το μέλλον της.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Σταύρο Γυμνόπουλο (18 χρ., 1μ.93).

Ο διεθνής (με την Εφήβων) γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2030.

Η ΑΕΚ ΒC αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τη Διοίκηση του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Χαλκιδικής Ευρώπη 87 για τη συνεργασία και (του) εύχεται κάθε ποιοτική και αγωνιστική επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σταύρος γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 2008 στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ.

Ξεκίνησε τη διαδρομή του από την Ακαδημία του Άρη, συνέχισε στον Παναθλητικό Α.Ε. Συκεών, και ακολούθησε ο Κ.Α.Ο.Χ. Ευρώπη 87.

Με τη φανέλα του Κ.Α.Ο.Χ. κατά την αγωνιστική περίοδο, που τελείωσε, ανεδείχθη 1ος σκόρερ με μ.ό. 30,8 πόντους (8 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 2.1 κλεψίματα) στην κανονική περίοδο και ΜVP του Πρωταθλήματος Rising Stars της ΕΟΚ, αλλά και πρώτος σκόρερ του F8 της ίδιας διοργάνωσης.

Την αγωνιστική περίοδο, που τελείωσε είχε εξαιρετική πορεία και με την Ομάδα Ανδρών του Κ.Α.Ο.Χ. στη National League 1».

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