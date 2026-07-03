Ετοιμάσου να ζήσεις την απόλυτη Football Fiesta! Πού αλλού; Στο Smart Park

Έτσι όπως σερφάρεις στο ίντερνετ, κατά πάσα πιθανότητα θα έχεις δει να περνάνε από την οθόνη σου διάφορα άρθρα με τίτλους όπως «Πώς να φέρεις το Μουντιάλ στο σπίτι σου». Μπορεί η εθνική μας ομάδα να μην δίνει το «παρών» στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, όπως κι εμείς, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Εδώ το κάνει ολόκληρος ο πλανήτης, εμείς δεν θα μπαίναμε στον «χορό»;

Τα πρώτα ματς έχουν ήδη παιχτεί και, επίσης κατά πάσα πιθανότητα, τα έχεις δει στο σπίτι σου ή στο σπίτι κάποιου φίλου ή συναδέλφου. Τα επόμενα, όμως, μπορείς να τα δεις σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, κάπου όπου το Μουντιάλ γίνεται Football Fiesta για μικρούς και μεγάλους, για 15 μέρες γεμάτες συγκινήσεις. Στο Smart Park δηλαδή, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας που και αυτό ζει και αναπνέει ποδόσφαιρο.

Μια σεζλόνγκ, ένα ποτό και πολύ ποδόσφαιρο

Από τις 4 έως τις 19 Ιουλίου, λοιπόν, μπορείς να πάρεις την παρέα σου, να μπείτε στο αυτοκίνητο και να πάτε μέχρι τα Σπάτα για να βρεθείτε στο Smart Park, σε μόλις 10’ λεπτά μέσω Αττικής Οδού. Αφού αφήσετε το αυτοκίνητο στο δωρεάν πάρκινγκ του πάρκου, κατευθύνεστε στην κεντρική πλατεία για να πιάσετε από μια αναπαυτική σεζλόνγκ ο καθένας -κρατώντας φυσικά, ένα δροσιστικό ποτό στο χέρι- και χωρίς να χάσετε πολύτιμο χρόνο, θα δείτε live το ματς που σας ενδιαφέρει. Αν αυτό δεν είναι X-large θέαμα, τότε τι είναι;

Όσο για τις ώρες που δεν έχει κάποιο ματς, και πάλι μπορείτε να χορτάσετε πλούσιο θέαμα, καθώς στη γιγαντοοθόνη θα προβάλλονται highlights και κορυφαία στιγμιότυπα της διοργάνωσης. Όλα αυτά παίζουν σε καθημερινή βάση, από τις 16:00 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ποδοσφαιρικές προκλήσεις για μικρούς και μεγάλους

Εκτός από την παρέα σου, μπορείς να πάρεις το παιδί/ανίψι/βαφτιστήρι σου και να τεστάρετε την δεξιοτεχνία σας στο football battle mode (ναι, είναι για μικρούς και μεγάλους). «Τι φάση;», αναρωτιέσαι εύλογα. Η φάση είναι να προσπαθήσετε να περάσετε την μπάλα από το τείχος των αντιπάλων στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο 7x5 και να δείτε ποιος θα αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ. Αν αναρωτιέσαι πότε, θα σου πούμε καθημερινά 17:00-21:00 και Σαββατοκύριακα 15:00-21:00.

Τα Σαββατοκύριακα (18:00-21:00) έχει και Freestyle Show από έναν βιρτουόζο επαγγελματία football freestyler που, πέρα από το να εντυπωσιάσει με την δεξιοτεχνία του, θα παίξει με παιδιά και μεγάλους σε ένα διαδραστικό challenge. Αν θέλετε να βελτιώσετε και τις ποδοσφαιρικές σας επιδόσεις και να πάρετε και αναμνηστικό δίπλωμα από έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, δεν θα θέλετε να χάσετε αυτήν τη δράση.

Για να μπείτε ακόμα περισσότερο στα παπούτσια ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αξίζει να περάσετε μια βόλτα και από το εργομετρικό πρόγραμμα που θα «τρέχει» τα Σαββατοκύριακα στη Football Fiesta του Smart Park, από τις 18:00 μέχρι τις 21:00. Εκεί, ένας εξειδικευμένος συνεργάτης-εκπαιδευτής θα τσεκάρει την φυσική σας κατάσταση με διάφορες ασκήσεις και τεστ, από λιπομέτρηση μέχρι τεστ ευλυγισίας και μυοσκελετικό έλεγχο, και μετά θα σας στείλει ηλεκτρονικά (και δωρεάν!) την ατομική σας καρτέλα αξιολόγησης.

Αν, πάλι, είστε και gamers, τότε δεν γίνεται να μην πάρετε μέρος στο stage του PS5 mini τουρνουά που θα παίζει τα Σαββατοκύριακα, από τις 15:00-21:00. Διαλέγετε μία από τις 6 κονσόλες και οθόνες και, πριν ξεκινήσει το ματς, έχετε φροντίσει να καλέσετε τους φίλους σας να κάνουν κερκίδα. Τα games, μάλιστα, θα μεταδίδονται στη γιγαντοοθόνη του Smart Park όταν δεν θα έχει live μετάδοση κάποιου ματς.

Το peak του Μουντιάλ και της Football Fiesta

Είμαστε σίγουροι πως τις επόμενες μέρες θα δούμε ωραία ματς, ειδικά όσο φτάνουμε στην τελική ευθεία, aka τους ημιτελικούς και τον τελικό. Αυτές τις τρεις μέρες, όμως, θα έχει και ωραία happenings στο άκρως μουντιαλικό Smart Park. 14, 15 και 19 Ιουλίου η μασκότ της Football Fiesta θα βρίσκεται στο πάρκο για meet and greet, φωτογραφίες και παιχνίδια με τα παιδιά. Και τη βραδιά του μεγάλου τελικού, όταν πια θα ξέρουμε ποια χώρα θα «σηκώσει» το παγκόσμιο κύπελλο, θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει αφού το Smart Park θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο stage με το συγκρότημα Polis να μας ξεσηκώνει με ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε πως τα καταστήματα του Smart Park είναι ανοιχτά και τις Κυριακές για να περάσει αξέχαστα όλη η οικογένεια και αυτές τις μέρες.

Το Μουντιάλ είναι πάνω απ’ όλα γιορτή, ή, πιο σωστά, Football Fiesta. Αρκεί να πας στο σωστό μέρος. Κάτι μας λέει ότι θα γίνεις κι εσύ θαμώνας του Smart Park τις επόμενες μέρες.