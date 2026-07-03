· Παναθηναϊκός

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»

Ένα ποστάρισμά του ήταν αρκετό για να γίνουν από πολύ νωρίς γνωστές οι διαθέσεις του Αμερικανού παίκτη εν όψει της νέας σεζόν.

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι γνωστό ότι από την ημέρα που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποφάσισε να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού οι… haters του εκτοξεύτηκαν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που του ασκούν δριμεία κριτική μόνο και μόνο γιατί αποφάσισε να φορέσει τα πράσινα.

Ο ίδιος, με αφορμή κάποια νέα σχόλια στα social media του, αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση και με τον τρόπο αυτό θέλησε να δείξει το πάθος και τη «δίψα» του εν όψει της νέας σεζόν.

«Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω του χρόνου ο πιο εκδικητικός νικητής», ανέφερε με νόημα ο Χέις-Ντέιβις.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:01 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Γυμνόπουλο

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος ο Αλέγκρι από τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τη Νάπολι

12:26 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» η Αλεξιά

12:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Γιασικεβίτσιους φωτογραφήθηκε με το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου (pics)

12:09 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» από τον Άρη: Ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης!

11:58 BET ON

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:55 EUROLEAGUE

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»

11:45 EUROLEAGUE

«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28»

11:40 GREEK BASKET LEAGUE

Κόουτς της Χρονιάς για την σεζόν 2025-26 ο Μπαρτζώκας

11:38 MUNDIAL

Ετοιμάσου να ζήσεις την απόλυτη Football Fiesta! Πού αλλού; Στο Smart Park

11:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επισημοποίησε την απόκτηση Τσομπανίδη από Πανσερραϊκό

11:30 MUNDOBASKET

Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας