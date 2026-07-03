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Ολυμπιακός: Η αποστολή για Ολλανδία - Ποιοι έμειναν εκτός από Μεντιλίμπαρ

Τους «εκλεκτούς» του για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Η αποστολή για Ολλανδία - Ποιοι έμειναν εκτός από Μεντιλίμπαρ
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Ο Ολυμπιακός αναχώρησε την Παρασκευή (03/07) για την Ολλανδία, όπου θα λάβει χώρα το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο προπονητικό κέντρο CWO του Βλααρντίνγκεν για τις επόμενες δέκα ημέρες, πριν επιστρέψουν για λίγες μέρες στη βάση τους και στη συνέχεια αναχωρήσουν και πάλι για το ίδιο αθλητικό κέντρο στην «χώρα της τουλίπας».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών, στην οποία δίνουν το «παρών» οι… νέοι Κάρμο, Μαφέο, Στουρνάρας και Πόποβιτς, εν αντιθέσει με τους Γκάμπριελ Στρεφέτσα, Ρεμί Καμπελά, Αντώνη Παπακανέλλο και Γιώργο Μασούρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει εκ νέου από την ομάδα του Λιμανιού, με πιθανό προορισμό την Ιταλία, ο Γάλλος άσος δεν υπολογίζεται από τον Βάσκο κόουτς, ενώ ο Έλληνας νεαρός εξτρέμ, αναμένεται να παραχωρηθεί σε άλλη ελληνική ομάδα. Τέλος, ο Γιώργος Μασούρας θα ενσωματωθεί στην αποστολή στις 6 Ιουλίου στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Τζολάκης, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης, Μπρούνο, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιώζος, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Γκαρσία, Φίλης, Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Μπακούλας, Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ.

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