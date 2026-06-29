ΠΑΟΚ: Το τεχνικό τιμ του Αλέσιο Λίσι

Ο ΠΑΟΚ περνάει σε μια νέα εποχή μετά την απομάκρυνση του Ραζβάν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία, με τον Αλέσιο Λίσι να αναλαμβάνει τα κλειδιά του πάγκου του «Δικεφάλου». Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής έχει ξεκινήσει ήδη το χτίσιμο για την επόμενη ημέρα, με την καλοκαιρινή προετοιμασία να διεξάγεται στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Παράλληλα, έγιναν γνωστοί, οι συνεργάτες που θα έχει ο Λίσι στο πλευρό του για το τεχνικό τιμ.

Συγκεκριμένα, τρεις εξ αυτών, θα είναι άμεσοι βοηθοί του, ένας γυμναστής, ένας αναλυτής και ένας προπονητής τερματοφυλάκων.

Ο Μόισες Ουρτάδο Πέρεθ θα είναι ο πρώτος βοηθός, ο Μάσιμο Καρκαρίνο ο δεύτερος και ο Πέτρος Τσαπακίδης ο τρίτος.

Ο Αλμπέρτο Χίνες Μπαρτολόμε θα είναι ο γυμναστής, ενώ ο Ζοάν Μιγκέλ Γκαρθία Λούπις ο αναλυτής. Τέλος, ο Βαγγέλης Λάππας θα αποτελέσει τον προπονητή τερματοφυλάκων.