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Ολυμπιακός: Στην τελική… ευθεία για Κάρμο, Ρόκα και Πόποβιτς

Ο Ολυμπιακός προχωρά στην ολοκλήρωση των υποθέσεων των Ζοέλ Ρόκα, Μπάλσα Πόποβιτς και Νταβίντ Κάρμο, με στόχο να έχει τους τρεις ποδοσφαιριστές διαθέσιμους από την έναρξη της προετοιμασίας.

Ολυμπιακός: Στην τελική… ευθεία για Κάρμο, Ρόκα και Πόποβιτς
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Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τρεις σημαντικές υποθέσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Οι Ζοέλ Ρόκα, Μπάλσα Πόποβιτς και Νταβίντ Κάρμο αναμένεται να ολοκληρώσουν σύντομα τη μετακίνησή τους στους «ερυθρόλευκους», ώστε να ενσωματωθούν εγκαίρως στην προετοιμασία της ομάδας.

Η περίπτωση του Ζοέλ Ρόκα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, με τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Το κόστος της μεταγραφής υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αποτελεί προσωπική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πιστεύει πως μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις στα άκρα της επίθεσης.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες προχωρούν και στην απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς. Ο 20χρονος Σέρβος τερματοφύλακας θα αποκτηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με τη συμφωνία να προβλέπει και ποσοστό μεταπώλησης 15% υπέρ του σερβικού συλλόγου. Ο Πόποβιτς προορίζεται για τη θέση του βασικού αναπληρωματικού του Τζολάκη και θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην προετοιμασία.

Σε προχωρημένες επαφές βρίσκεται και η υπόθεση του Νταβίντ Κάρμο. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να απομένει να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Με τις υποθέσεις των Ρόκα, Πόποβιτς και Κάρμο να βρίσκονται στην τελική ευθεία, οι «ερυθρόλευκοι» καλύπτουν βασικές ανάγκες σε άμυνα και επίθεση. Παράλληλα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες κινήσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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