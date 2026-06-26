ΑΕΚ: Δεν προχωρά σε μεταγραφή για τον κανονισμό των U21 – Εμπιστοσύνη στα παιδιά της Ακαδημίας

Η αλλαγή που ανακοίνωσε η ΕΠΟ στον κανονισμό για το Κύπελλο Ελλάδας φέρνει νέα δεδομένα για τις ομάδες. Συγκεκριμένα, από τη νέα σεζόν θα είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων, αντί για έναν που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για μια απόφαση που έχει στόχο να ενισχύσει την παρουσία των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, με γνώμονα την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου και την ενίσχυση της Εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο ίδιος κανονισμός θα εφαρμοστεί και στο Super Cup. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦΗ θα πρέπει να διατηρούν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα τους.

Στην παρούσα φάση, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που βρίσκεται στο βασικό rotation και καλύπτει το ηλικιακό όριο είναι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο νεαρός μέσος αποκτήθηκε την περασμένη σεζόν και έχει δικαίωμα συμμετοχής και φέτος ως παίκτης U21.

Με αυτά τα δεδομένα, θα μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο ότι η Ένωση θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Αυτό, ωστόσο, δεν βρίσκεται στα πλάνα των ανθρώπων της ομάδας. Τόσο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχουν εισηγηθεί μια τέτοια λύση, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική περίοδο.

Αντίθετα, οι δύο άνδρες έχουν αποφασίσει να δώσουν προτεραιότητα στους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, επιβραβεύοντας όσους έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία και την εξέλιξή τους στις ακαδημίες του συλλόγου.

Παράλληλα, στην ΑΕΚ θεωρούν πως μέσα από αυτή την επιλογή περνάει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η Ένωση θέλει να αποδείξει στην πράξη ότι εμπιστεύεται τα παιδιά της Ακαδημίας και ότι υπάρχει πραγματικός δρόμος προς την πρώτη ομάδα. Ένα μήνυμα που εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά και στο μέλλον, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές να επιλέξουν την ΑΕΚ για την εξέλιξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έξι νεαροί ποδοσφαιριστές θα συμμετάσχουν στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, τόσο για τις υποχρεώσεις στο Κύπελλο Ελλάδας όσο και για το Super Cup, αλλά και συνολικά στο rotation της πρώτης ομάδας, όπως κατάφερε την περασμένη σεζόν ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Από τους ποδοσφαιριστές που είχαν ήδη παρουσία στην πρώτη ομάδα, εκτός από τον Καλοσκάμη, στην προετοιμασία θα συμμετάσχουν και οι Ζώης Καραργύρης και Χριστόφορος Κολιμάτσης.

Ο Κολιμάτσης είχε βρεθεί και στην περσινή προετοιμασία της ΑΕΚ, ενώ τον Ιανουάριο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάς Σύρου, πραγματοποιώντας θετικές εμφανίσεις. Από την πλευρά του, ο Καραργύρης, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του με την Κ19, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς, συμμετείχε σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας και πήρε χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή, πριν τραυματιστεί στο γόνατο. Πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα και επιστρέφει έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντοορν της Ολλανδίας θα βρεθούν επίσης οι Σταύρος Ψυρόπουλος, Σπύρος Χριστακόπουλος, Τάσος Αμανατίδης και Αργύρης Αργυρίου, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να διεκδικήσουν μια θέση στο ρόστερ της πρώτης ομάδας.