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Παναθηναϊκός: Κοντά σε Ράστοντερ, τελειώνει και με Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Τουν για τον Ελμίν Ράστοντερ, ενώ απομένουν λεπτομέρειες και για τον Στέφαν Ντε Φράι.

Παναθηναϊκός: Κοντά σε Ράστοντερ, τελειώνει και με Ντε Φράι
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί πως θα δει άλλους δύο παίκτες να ενσωματώνονται στις προπονήσεις το επόμενο διάστημα μετά τους Καμαρά, Τσάπρα και Πένια.

Η μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ, Στέφαν Ντε Φράι είναι σε πολύ καλό δρόμο και ουσιαστικά απομένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η σπουδαία κίνηση ενίσχυσης της άμυνας.

Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχουν προχωρήσει και οι επαφές του Παναθηναϊκού με την Τουν για την απόκτηση του Ελμίν Ράστοντερ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία.

Πρόκειται για έναν παίκτη που αγνίζεται τόσο ως φορ, όσο και ως δεύτερος επιθετικός σε σχήμα με δίδυμο μπροστά.

Το «Τριφύλλι» κινήθηκε μεθοδικά και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του «deal», που θα φέρει τις επόμενες μέρες έναν ταλαντούχο και πολλά υποσχόμενο στράικερ στο ρόστερ του.

Ο Ράστοντερ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ελβετίας και έχει περάσει από τις Ακαδημίες της Ράπι, την Ζυρίχη (μέχρι την Κ21), την Γκρασχόπερς, την Βαντούζ και φυσικά την Τουν. Πρόκειται για έναν υψηλόσωμο (1.91μ.) επιθετικό, ο οποίος είναι ικανός να σκοράρει με αρκετούς τρόπους μέσα από την αντίπαλη περιοχή.

Μέχρι σήμερα μετρά 58 γκολ και 15 ασίστ σε 235 αναμετρήσεις σε συλλογικό επίπεδο, ενώ είναι 9 φορές διεθνής με τα Σκόπια.

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