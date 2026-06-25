· ΠΑΟΚ

«Προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Άτλας για τον Σάντσες»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό,  ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας.

«Προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Άτλας για τον Σάντσες»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της θητείας του με την ομάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, με τον Δικέφαλο του Βορρά να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Άτλας Γουαδαλαχάρα για την παραχώρηση του 28χρονου Μεξικανού μπακ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βόρεια Αμερική, η ομάδα της Γουαδαλαχάρα έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την ομάδα, με την περίπτωση να έχει πάρει τον... δρόμο της.

Ο Σάντσες μετεγγράφη μόλις τον περασμένο Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ξοδεύουν ένα ποσό κοντά στα 2.5 εκατομμύρια για την απόκτησή του. Συνολικά με τη φανέλα του Δικεφάλου πραγματοποίησε 11 εμφανίσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 723' λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο στον κόσμο των μεταγραφών του ποδοσφαίρου μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πιο δύσκολες πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν ήδη επιλυθεί με επιτυχία και από τα δύο μέρη.

Προς το παρόν, οι συνομιλίες επικεντρώνονται αποκλειστικά στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας, όπως η ακριβής διάρκεια του συμβολαίου και ορισμένες ρήτρες που στηρίζονται στην απόδοση που θα έχει ο παίκτης.

Εκτός από τυχόν καθυστερήσεις της τελευταίας στιγμής, οι συνομιλίες αναμένεται να είναι επιτυχείς αυτή την εβδομάδα, ανοίγοντας το δρόμο για την επικείμενη επίσημη ανακοίνωση και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Ενώ το διοικητικό συμβούλιο εργάζεται με πλήρη ταχύτητα για να κλείσει η συμφωνία, οι οπαδοί της Άτλας αρχίζουν ήδη να ενθουσιάζονται με την ιδέα να δουν τον Χόρχε Σάντσες να αναλαμβάνει τη δεξιά πτέρυγα στο στάδιο Χαλίσκο».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:10 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

16:01 MUNDIAL

Το όνομά του είναι Γιόχαν, Γιόχαν Μανζάμπι

15:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με έμφαση στο build up συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία

15:33 ΣΠΟΡ

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ημερομηνία και η έδρα του τελικού

15:19 BET ON

Η μακροχρόνια… ευκαιρία που προτείνει η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από το Μουντιάλ 2026

15:10 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό η Σταματία Κυπαρίσση

14:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ η Κόμο

14:55 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

14:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)

14:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Πακέτο» στην Κηφισιά Σταμέλλος και Καλοσκάμης

14:27 MVP

ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις: 2026: Γιατί πρέπει να το ζήσεις έστω μία φορά στη ζωή σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας