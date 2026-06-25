«Προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Άτλας για τον Σάντσες»

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της θητείας του με την ομάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, με τον Δικέφαλο του Βορρά να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Άτλας Γουαδαλαχάρα για την παραχώρηση του 28χρονου Μεξικανού μπακ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βόρεια Αμερική, η ομάδα της Γουαδαλαχάρα έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την ομάδα, με την περίπτωση να έχει πάρει τον... δρόμο της.

Ο Σάντσες μετεγγράφη μόλις τον περασμένο Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ξοδεύουν ένα ποσό κοντά στα 2.5 εκατομμύρια για την απόκτησή του. Συνολικά με τη φανέλα του Δικεφάλου πραγματοποίησε 11 εμφανίσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 723' λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο στον κόσμο των μεταγραφών του ποδοσφαίρου μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πιο δύσκολες πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν ήδη επιλυθεί με επιτυχία και από τα δύο μέρη.

Προς το παρόν, οι συνομιλίες επικεντρώνονται αποκλειστικά στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας, όπως η ακριβής διάρκεια του συμβολαίου και ορισμένες ρήτρες που στηρίζονται στην απόδοση που θα έχει ο παίκτης.

Εκτός από τυχόν καθυστερήσεις της τελευταίας στιγμής, οι συνομιλίες αναμένεται να είναι επιτυχείς αυτή την εβδομάδα, ανοίγοντας το δρόμο για την επικείμενη επίσημη ανακοίνωση και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Ενώ το διοικητικό συμβούλιο εργάζεται με πλήρη ταχύτητα για να κλείσει η συμφωνία, οι οπαδοί της Άτλας αρχίζουν ήδη να ενθουσιάζονται με την ιδέα να δουν τον Χόρχε Σάντσες να αναλαμβάνει τη δεξιά πτέρυγα στο στάδιο Χαλίσκο».