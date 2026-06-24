· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Τάκη Γκώνια

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. 

Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Τάκη Γκώνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας πρώην άσος των Πειραιωτών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Τάκη».

https://www.instagram.com/p/DZ9oUgvlUgE/
COMMENTS
LATEST NEWS
12:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα σενάρια πρόκρισης πριν από την τελευταία αγωνιστική των ομίλων

12:38 MVP

Το custom Ram TRX του Trae Young είναι η σωστή πλευρά της υπερβολής

12:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τεράστιες «αιχμές» Γιανάι: «Σήψη και διαφθορά, θα καθαρίσουμε το σύστημα - Μένει ο Ιτούδης»

12:20 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Τάκη Γκώνια

12:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η πρώτη μέρα των Τσάπρα και Πένια στην Ολλανδία - Η ομιλία του Ισπανού (vid)

12:09 EUROLEAGUE

Αιχμές Ουόκαπ για Ολυμπιακό: «Πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε εκτιμούν και σε πληρώνουν»

12:08 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Λόβρεν ο ΠΑΟΚ: «Θα είσαι πάντα ένας φίλος»

12:04 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Μία… ανάσα από συμφωνία με Ελουστόνδο

12:04 SUPER LEAGUE

«Θλίψη» για τον Τάκη Γκώνια: Τα συλλυπητήρια ΕΠΟ, Super League και ομάδων

11:59 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ηρακλής: Επίσημο το deal με Τσιντώτα - Ανακοινώθηκε η απόκτησή του

11:47 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πανδαισία τερμάτων! Όλα τα γκολ της 2ης αγωνιστικής

11:30 BET ON

Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με Super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας