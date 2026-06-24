Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Τάκη Γκώνια

Ο Έλληνας πρώην άσος των Πειραιωτών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Τάκη».