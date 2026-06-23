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Παναθηναϊκός: Οι πρώτες φωτογραφίες Πένια και Τσάπρα από την Ολλανδία (pics)

Την πρώτη τους προπόνηση με τον Παναθηναϊκό έκαναν οι Τσάπρας και Πένια

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Οι πρώτες φωτογραφίες Πένια και Τσάπρα από την Ολλανδία (pics)
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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών προχώρησε στην ανακοίνωση δύο νέων προσθηκών, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «πράσινοι» επισημοποίησαν την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα και του Ινιάκι Πένια, με τους δύο ποδοσφαιριστές να τίθενται άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Οι δύο νεοαποκτηθέντες άσοι ταξίδεψαν ήδη στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Μαζί τους βρέθηκε και ο Στέφανος Κοτσόλης, με τους νέους παίκτες να παρουσιάζονται στους συμπαίκτες τους και να ξεκινούν άμεσα τη διαδικασία προσαρμογής στο νέο τους περιβάλλον.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, Τσάπρας και Πένια συμμετείχαν στο απογευματινό πρόγραμμα της ομάδας, το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης και εκγύμνασης στο γυμναστήριο.

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