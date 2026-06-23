Συνεχίζει στον πάγκο του Παναιτωλικού ο Γιάννης Αναστασίου

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Αναστασίου, επιβεβαιώνοντας την παραμονή του στον πάγκο των «καναρινιών». Παράλληλα, γνωστοποίησε και τη σύνθεση του τεχνικού επιτελείου που θα τον πλαισιώνει στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους:

Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου

Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος

Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας

Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας