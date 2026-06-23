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Άρης: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Άρης: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27
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Στη διάθεση του κόσμου τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Μία σεζόν που, για πρώτη φορά μετά από αρκετές, δεν περιλαμβάνει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Σημαντικό γεγονός, το ότι οι τιμές τους είναι μειωμένες σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Μάλιστα, όσοι σπεύσουν νωρίς είτε να ανανεώσουν τις κάρτες τους είτε να εξασφαλίσουν μια θέση, θα έχουν και ειδικά προνόμια.

Με μότο το «ένα γήπεδο γεμάτο πάθος, φωνή και στήριξη σε κάθε αγώνα», στην Αλκμήνης ευελπιστούν σε μια καλύτερη εικόνα του «Κλεάνθης Βικελίδης». Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης.

Μάλιστα, ο νεαρός φίλαθλος της ομάδας, Λάζαρος Μήλιος, παρέλαβε από την ΠΑΕ Άρης το πρώτο εισιτήριο διάρκειας της νέας αγωνιστικής περιόδου. «Ευχαριστώ την ΠΑΕ Άρης για το εισιτήριο διαρκείας. Στις πανελλήνιες εξετάσεις ρίσκαρα για να περάσω μόνο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μπορώ να έρχομαι στο γήπεδο και να βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα.

Με οδηγό το σύνθημα: “Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ” θα πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας και τη νέα χρονιά και είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο Λάζαρος Μήλιος στην επίσημη ιστοσελίδα των «κίτρινων».

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