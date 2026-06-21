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ΑΕΚ: Αποθεωτική υποδοχή για την κούπα του πρωταθλήματος στην Πάτρα (video)

Η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ συνεχίστηκε στην Πάτρα, όπου χιλιάδες φίλοι της «Ένωσης» δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για να δουν από κοντά την κούπα του πρωταθλήματος.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Αποθεωτική υποδοχή για την κούπα του πρωταθλήματος στην Πάτρα (video)
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Η περιοδεία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ σε όλη την Ελλάδα συνεχίστηκε με επόμενο σταθμό την Πάτρα, όπου η παρουσία του κόσμου δημιούργησε ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Χιλιάδες φίλοι της «Ένωσης» βρέθηκαν στον χώρο της εκδήλωσης για να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με την κούπα που κατέκτησε η ομάδα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες με έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα.

Μετά την Καλαμάτα και το Ναύπλιο, το τρόπαιο έφτασε και στην αχαϊκή πρωτεύουσα, με την ανταπόκριση των φιλάθλων να είναι ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της ΑΕΚ στην περιοχή.

Οι φίλαθλοι της ομάδας έδωσαν δυναμικό «παρών» καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, δημιουργώντας εικόνες γιορτής και αποθέωσης για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, σε έναν ακόμη επιτυχημένο σταθμό της περιοδείας του τροπαίου.

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