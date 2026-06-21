Παναθηναϊκός: Προτεραιότητα στον Βοτανικό οι πρώτοι 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν αφορά μόνο την παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες τη σεζόν 2026/27, αλλά συνδέεται άμεσα και με την προτεραιότητα για την απόκτηση θέσης στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Οι δύο πρώτες φάσεις διάθεσης, που αφορούσαν τους παλαιούς κατόχους διαρκείας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με περίπου 9.000 φιλάθλους να έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στη λίστα προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η ΠΑΕ.

Από τις 4 Ιουνίου ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων προς νέους κατόχους, δηλαδή σε φιλάθλους που δεν διέθεταν διαρκείας τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι πρώτοι 10.000 νέοι κάτοχοι που θα προχωρήσουν στην αγορά διαρκείας θα ενταχθούν στην τρίτη βαθμίδα προτεραιότητας για την εξασφάλιση θέσης στο νέο «σπίτι» του Τριφυλλιού.

Η συγκεκριμένη προοπτική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας του γηπέδου προβλέπεται να διατεθούν περίπου 20.000 εισιτήρια διαρκείας. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη αγορά διαρκείας ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για όσους επιθυμούν να βρεθούν στις εξέδρες του Βοτανικού από την πρώτη κιόλας σεζόν.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθοριστεί αποκλειστικά από τον χρόνο αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας, με την ΠΑΕ να τονίζει πως θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική κατάταξη των φιλάθλων.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των σχετικών δικαιωμάτων αποτελεί η ενεργή ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όλους τους φιλάθλους άνω των 18 ετών, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τα προνόμια και τη διαδικασία απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο.