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Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Κάρμο, κοντά σε συμφωνία για Σμαΐλοβιτς και Ρόκα

Ο Ολυμπιακός τρέχει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, με ανοιχτές υποθέσεις σε αρκετά μεταγραφικά μέτωπα και τον Νταβίντ Κάρμο να πλησιάζει.

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Κάρμο, κοντά σε συμφωνία για Σμαΐλοβιτς και Ρόκα
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Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δουλεύουν παράλληλα σε αρκετές περιπτώσεις, με στόχο να κλείσουν σημαντικά ζητήματα πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Νταβίντ Κάρμο, η οποία δείχνει να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ο Ανγκολέζος στόπερ, που είχε κομβικό ρόλο στην πορεία της ομάδας προς την κατάκτηση του Conference League, παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στον Πειραιά. Σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί και στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η συμφωνία.

Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής έχει ιδιαίτερα υψηλή εκτίμηση στον Κάρμο και θεωρεί πως πρόκειται για ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στις αγωνιστικές απαιτήσεις της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, πρόοδος σημειώνεται και στο θέμα του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς. Οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη και πλέον το βάρος πέφτει στις επαφές με τη Σάντεφιορντ. Η βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού έχει μειώσει σημαντικά την απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές, με την αισιοδοξία για θετική έκβαση να ενισχύεται.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές για τον Ζοέλ Ρόκα. Οι συζητήσεις με την Τζιρόνα βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν τη λύση που θα επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεν αποκλείεται να σημειωθούν εξελίξεις το προσεχές διάστημα.

Σε εκκρεμότητα παραμένει και η περίπτωση του Πέταρ Στάνιτς. Οι διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς συνεχίζονται σε πιο ουσιαστική βάση, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Στόχος του Ολυμπιακού είναι να γεφυρώσει τη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι και να προχωρήσει τη μεταγραφή.

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Γιώργος Μασούρας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Μπόχουμ και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προετοιμασία της ομάδας. Η εμπειρία του, η παρουσία του στα αποδυτήρια και η γνώση της φιλοσοφίας του συλλόγου αποτελούν στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα αποφασίσει για τον ρόλο που θα έχει στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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