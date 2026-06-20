ΑΕΚ: Έκλεισε δυνατό φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ

Η ΑΕΚ συνεχίζει να οργανώνει το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει ζητήσει σειρά δυνατών φιλικών αγώνων πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Η Ένωση θα επιστρέψει στη δράση στις αρχές Ιουλίου, με τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά να είναι προγραμματισμένα για τις 3 του μήνα, ενώ στις 6 Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ στις 29 Ιουλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε Τούρκος δημοσιογράφος μέσω του X, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ σε φιλική αναμέτρηση στις 29 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της παραμονής της στην Ολλανδία.

Οι δύο ομάδες γνωρίζονται ήδη από την περσινή σεζόν, καθώς είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στη League Phase του Conference League, σε μία αναμέτρηση που είχε τραβήξει τα βλέμματα.