ΑΕΚ: Οι Σέρβοι εμπλέκουν και πάλι την «Ένωση» με τον Σάβι Μπαμπίκα – Όσα αναφέρουν
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία, η ΑΕΚ μαζί με Καραμπάγκ και Ομόνοια φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, με τον σύλλογο να αναμένει προτάσεις.
Νέο δημοσίευμα από τη Σερβία επαναφέρει στο προσκήνιο το όνομα του ΑΕΚ, καθώς ο Σάβι Μπαμπίκα συνδέεται ξανά με την «Ένωση» για πιθανή μεταγραφή.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα sport.alo.rs, ο 26χρονος δεξιός εξτρέμ από την Γκαμπόν, που ανήκει στον Ερυθρός Αστέρας, βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ, της Καραμπάγκ και της Ομόνοια.
Ο Μπαμπίκα την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καραγκιουμρούκ, όπου πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις, ωστόσο η ομάδα υποβιβάστηκε και δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που φέρεται να έφτανε τα 4 εκατ. ευρώ.
Μετά την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα, ο διεθνής εξτρέμ συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όμως το μέλλον του παραμένει ανοιχτό, με τους Σέρβους να αναφέρουν πως ο σύλλογος περιμένει προτάσεις από τις ενδιαφερόμενες ομάδες.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η ΑΕΚ έχει ήδη ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση με την απόκτηση του Ολεξάντερ Ζούμπκοφ, δαπανώντας σημαντικό ποσό, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια νέα κίνηση για τον Μπαμπίκα τη δεδομένη χρονική στιγμή.