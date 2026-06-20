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ΑΕΚ: Οι Σέρβοι εμπλέκουν και πάλι την «Ένωση» με τον Σάβι Μπαμπίκα – Όσα αναφέρουν

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία, η ΑΕΚ μαζί με Καραμπάγκ και Ομόνοια φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, με τον σύλλογο να αναμένει προτάσεις.

ΑΕΚ: Οι Σέρβοι εμπλέκουν και πάλι την «Ένωση» με τον Σάβι Μπαμπίκα – Όσα αναφέρουν
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Νέο δημοσίευμα από τη Σερβία επαναφέρει στο προσκήνιο το όνομα του ΑΕΚ, καθώς ο Σάβι Μπαμπίκα συνδέεται ξανά με την «Ένωση» για πιθανή μεταγραφή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα sport.alo.rs, ο 26χρονος δεξιός εξτρέμ από την Γκαμπόν, που ανήκει στον Ερυθρός Αστέρας, βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ, της Καραμπάγκ και της Ομόνοια.

Ο Μπαμπίκα την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καραγκιουμρούκ, όπου πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις, ωστόσο η ομάδα υποβιβάστηκε και δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που φέρεται να έφτανε τα 4 εκατ. ευρώ.

Μετά την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα, ο διεθνής εξτρέμ συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όμως το μέλλον του παραμένει ανοιχτό, με τους Σέρβους να αναφέρουν πως ο σύλλογος περιμένει προτάσεις από τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η ΑΕΚ έχει ήδη ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση με την απόκτηση του Ολεξάντερ Ζούμπκοφ, δαπανώντας σημαντικό ποσό, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια νέα κίνηση για τον Μπαμπίκα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

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