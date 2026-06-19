· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκαν τα φιλικά των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του έκανε γνωστά τα φιλικά που θα δώσει.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκαν τα φιλικά των «πράσινων»
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Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του έκανε γνωστά τα φιλικά που θα δώσει ο σύλλογος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στην Ολλανδία κατά σειρά τη Χέλμοντ Σπορ και τον Άγιαξ, ενώ σειρά θα πάρει το φιλικό με τη Γρασχόπερ στη Λεωφόρο.

Τελευταίο δυνατό τεστ πριν από το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν κόντρα στην Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League θα είναι κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά:

  • Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Helmond Sport στην Ολλανδία
  • Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Ajax στην Ολλανδία.
  • Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Grasshopper Club Zürich στη Λεωφόρο.
  • Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την Rapid Wien στην Αυστρία».
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