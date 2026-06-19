Ολυμπιακός, μεταγραφές: Συνεχίζει στην Πογκόν ο Μπότης

Στην Πογκόν Στσζέτσιν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νικόλας Μπότης, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο 22χρονος Έλληνας γκολκίπερ μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους Πολωνούς και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται συμπαίκτης με τον Δημήτρη Κεραμίτση.

Με τη φανέλα της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού ο Μπότης πραγματοποίησε συνολικά 2 εμφανίσεις, ενώ ήταν και ενεργό μέλος της δεύτερης ομάδας, καταγράφοντας 12 συμμετοχές στη Super League 2.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Νικόλαος Μπότης είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της Πογκόν Στσέτσιν!

Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με την «Περηφάνια της Πομερανίας» έως το τέλος Ιουνίου του 2029, με οψιόν επέκτασης για ακόμη δώδεκα μήνες.

Καλωσορίζουμε τον Νικόλαο στη γκρανάτ-μπορντό οικογένεια της Πογκόν Στσέτσιν!»