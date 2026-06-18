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«Εξετάζει την περίπτωση του Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ»

Οι Ισπανοί συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Μπατίστ Σανταμαρία της Βαλένθια.

«Εξετάζει την περίπτωση του Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ»
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Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση του Μπατίστ Σανταμαρία, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Ο 31χρονος Γάλλος μέσος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Τουρ και στη συνέχεια καθιερώθηκε στην Ανζέ, γεγονός που του άνοιξε τον δρόμο για μεταγραφή στη Φράιμπουργκ το 2020.

Έναν χρόνο αργότερα η Ρεν επένδυσε σημαντικό ποσό για την απόκτησή του, ενώ ακολούθησε η θητεία του στη Νις πριν μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στη Βαλένθια, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

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«Εξετάζει την περίπτωση του Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ»

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