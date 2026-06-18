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Ολυμπιακός: Προχωράει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, στην τελική ευθεία το deal

Στην τελική ευθεία φέρεται να έχει μπει η μετακίνηση του Ζουλιάν Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, με τους Βέλγους να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του Ολυμπιακού.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Προχωράει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, στην τελική ευθεία το deal
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Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Ζουλιάν Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό, με την Άντερλεχτ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, να βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού.

Οι Βέλγοι έχουν εκφράσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον τους προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων» και όπως φαίνεται απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να επιτευχθεί η συμφωνία.

Ο 26χρονος προέρχεται από γεμάτη σεζόν τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League, πραγματοποιώντας συνολικά 27 συμμετοχές με πάνω από 1.500' αγωνιστικά λεπτά στο ενεργητικό του.

Ο Μπιανκόν αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ συνολικά με την ερυθρόλευκη κατέγραψε 64 εμφανίσεις με 4 γκολ και 2 ασίστ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του double της σεζόν 2024/25.

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