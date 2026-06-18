Ολυμπιακός: Κρούση της Κράσνονταρ για Μαρτίνς - Αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης οι «ερυθρόλευκοι»

Σύμφωνα με πηγές του «Transferfeed», η Κράσνονταρ κατέθεσε πρόταση προς την πλευρά του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ζέλσον Μαρτίνς.

Η προσφορά των Ρώσων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, άγγιζε τα πέντε εκατομμύρια, με τους «ερυθρόλευκους» να εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο να χάσουν τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ.

Ο Μαρτίνς αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από την ομάδα του Πειραιά έναντι 3 εκατομμυρίων από τη Μονακό και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει συνολικά 91 συμμετοχές με απολογισμό 15 γκολ και 17 ασίστ. Αποκορύφωμα ήταν το double της σεζόν 24/25, με τον Πορτογάλο να έχει ενεργό ρόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη.