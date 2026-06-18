Βρούτσης: «Επιδίωξή μας ήταν να κλείνουμε τον δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων»

Σύμφωνα όσα υποστηρίζει το υπουργείο, η πλήρης δικαίωση των νομοθετικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, στις οποίες προχώρησε η Κυβέρνηση με τον νόμο 5085 τον Φεβρουάριο του 2024 -και τις ενισχύσεις του, με τους ν.5128/2024, ν.5176/2025 και ν.5224/2025- καταδεικνύεται τόσο από τα ετήσια αποτελέσματα της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, όσο και από την εντυπωσιακή αύξηση των εισιτηρίων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα!

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή εικόνα των ελληνικών γηπέδων, όπως αποτυπώνεται και στα άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, αλλά και λίγες μέρες νωρίτερα η Super League, αποτελεί την πιο καθαρή απάντηση για την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών μας παρεμβάσεων κατά της οπαδικής βίας.

Δυόμιση χρόνια μετά από τις δύσκολες, αλλά απολύτως αναγκαίες αποφάσεις που λάβαμε ως Κυβέρνηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατεύθυνση ήταν απολύτως σωστή, θεσμικά επιβεβλημένη και κοινωνικά δικαιωμένη.

Η κοινωνία αντιλήφθηκε την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να επιβάλει κανόνες, να διασφαλίσει την τάξη, να προστατεύσει τους θεατές, με συνέπεια ο κόσμος να επιστρέφει με εντυπωσιακό τρόπο στα γήπεδα.

Η ΔΕΑΒ λειτούργησε και λειτουργεί με συνέπεια, ταχύτητα και χωρίς εξαιρέσεις. Τα σχεδόν 2,3 εκατομμύρια σε διοικητικά πρόστιμα (σε ομάδες και φυσικά πρόσωπα) αποδεικνύουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Παράλληλα, η μείωση των κεκλεισμένων των θυρών δείχνει ότι ομάδες, διοικήσεις και φίλαθλοι, γνωρίζοντας πως οι κυρώσεις είναι αυτόματες, συμμορφώνονται και δεν παρεκτρέπονται. Επιπλέον, το ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια της Super League είναι για εμάς δείκτης εμπιστοσύνης. Ο φίλαθλος επιστρέφει όταν αισθάνεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

Επιδίωξή μας δεν ήταν να τιμωρήσουμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον Αθλητισμό, αλλά να τα προστατεύσουμε! Επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε τον δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων! Και το πετυχαίνουμε! Συνεχίζουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΑΒ είχαμε φέτος:

47 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, σε όλα τα αθλήματα και τις κατηγορίες, έναντι 80 πέρσι, ήτοι μείωση 41,25% 17 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα (ποδόσφαιρο και μπάσκετ), έναντι 34 πέρυσι, ήτοι μείωση 50% 360.000€ πρόστιμα σε ομάδες, έναντι 430.500€ πέρυσι, ήτοι μείωση 16,4% 560.500€ πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, έναντι 378.000€ πέρυσι, ήτοι αύξηση 48,3%

Μάλιστα, σε 16 φυσικά πρόσωπα, υπαίτια και ταυτοποιημένα από την ΕΛΑΣ ως δράστες πράξεων, με συνέπεια την επιβολή διοικητικής κύρωσης στις ομάδες τους για διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, έχει ήδη επιβληθεί η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις (ν.5176/2025).