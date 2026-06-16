· ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Ουναΐ»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Ουναΐ»
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Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού που πέρσι πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Χιρόνα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα βρίσκεται στο στόχαστρο του Μάρκο Νίκολιτς.

Οπως τονίζει η «eldesmarque», η πρωταθλήτρια Ελλάδας, είναι μία από τις ομάδες που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Ουναΐ, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.

Μάλιστα, οι Ισπανοί αποκαλύπτουν πως τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού εξετάζουν και ομάδες όπως η Φιορεντίνα και η Μπράιτον.

Η παρουσία του Ουναΐ στην παρθενική του σεζόν στη La Liga επηρεάστηκε από προβλήματα τραυματισμών, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε 24 αναμετρήσεις. Παρ' όλα αυτά, κατέγραψε 5 γκολ και 3 ασίστ σε 1.766 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας στοιχεία υψηλής δημιουργικότητας που εκτιμά ιδιαίτερα ο Μανουέλ Φαχάρδο.

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