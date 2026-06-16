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Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Απέρριψε η Λέστερ την πρόταση για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν

Αρνητική απάντηση φέρεται να έλαβε το «τριφύλλι» για τον Δανό αριστερό μπακ, καθώς η Λέστερ δεν αποδέχθηκε την πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς.

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Απέρριψε η Λέστερ την πρόταση για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν
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Δεν είχε θετική κατάληξη η κίνηση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία.

Οι «πράσινοι» παρακολουθούν εδώ και αρκετό διάστημα την περίπτωση του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ της Λέστερ, αναζητώντας μία ακόμη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, δίπλα στον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το LeicestershireLive, η πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός δεν έγινε αποδεκτή από τη Λέστερ. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι «αλεπούδες» απέρριψαν πρόταση που αφορούσε δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς.

Ο Κρίστιανσεν δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια με τη Λέστερ, ενώ την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ο οποίος τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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