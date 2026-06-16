Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Μαφέο για τις υπογραφές

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφικής του κίνησης, καθώς ο Πάμπλο Μαφέο αναμένεται την Τετάρτη (17/06) στην Αθήνα για τα τελευταία διαδικαστικά της μεταγραφής του.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτά παραμένουν και άλλα μεταγραφικά μέτωπα για τους Πειραιώτες. Οι διαπραγματεύσεις με τη Λοριάν για την απόκτηση του Νοά Καντιού συνεχίζονται, με τον μέσο από τη Γουαδελούπη να επιθυμεί τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι οικονομικές απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας εξακολουθούν να δυσκολεύουν την υπόθεση.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές με την Τζιρόνα για τον Ζοέλ Ρόκα. Ο 21χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός φέρεται να πιέζει και ο ίδιος την καταλανική ομάδα, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να προχωρήσει η μεταγραφή.

Όσον αφορά το δεξί άκρο της άμυνας, ο Μάριος Βρουσάι συγκεντρώνει πλέον αρκετές πιθανότητες να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές για τη θέση, καθώς ο Ροντινέι αναμένεται να χρησιμοποιείται περισσότερο σε ρόλο εξτρέμ από τη νέα αγωνιστική περίοδο.