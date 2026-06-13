Παναθηναϊκός: Επίσημη πρόταση για Φαν Ντρόγκελεν λένε οι Τούρκοι

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας στρέψει την προσοχή του στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του «τριφυλλιού». Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού από τη Σαμσουνσπόρ.

Ο Φαν Ντρόγκελεν πραγματοποίησε θετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, ομάδας που βρέθηκε στον δρόμο τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.