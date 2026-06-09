ΠΑΟΚ: «Προτάθηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας ο Τσάλοφ»

Στο τραπέζι της Σπαρτάκ Μόσχας έχει πέσει η περίπτωση του Φεντόρ Τσάλοφ, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να έχει προταθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed» στη ρωσική ομάδα.

Ο 29χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, μην έχοντας πείσει με τις εμφανίσεις του τα τέσσαρα εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του. Ο Τσάλοφ δόθηκε δανεικός στο δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς στην Τουρκία και την Καϊσέρισπορ, καταγράφοντας συνολικά 14 εμφανίσεις με απολογισμό δύο γκολ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Σπαρτάκ δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή την αγορά του παίκτη, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά του να θέλει να τον παραχωρήσει είτε δανεικό, είτε με κανονική μεταγραφή.

Συνολικά με τον «Δικέφαλο» του Βορρά έχει καταγράψει 64 εμφανίσεις, σκοράροντας οκτώ τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και οκτώ ασίστ.