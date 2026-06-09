Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζεται ο Ζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει επιλογές από την ισπανική αγορά ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Ζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα να βρίσκεται στη λίστα για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης.

Με την υπόθεση του Μπράιαν Χιλ να μην παρουσιάζει εξέλιξη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στρέψει την προσοχή του στον 21χρονο εξτρέμ, ο οποίος πραγματοποίησε θετική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα της La Liga.

Ο Ρόκα έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μασία της Μπαρτσελόνα, πριν ενταχθεί στις ακαδημίες της Τζιρόνα. Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα ήρθε σε ηλικία 17 ετών, ενώ το 2024 παραχωρήθηκε δανεικός στη Μιραντές, όπου κατέγραψε 43 συμμετοχές, έξι γκολ και τρεις ασίστ, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 32 αναμετρήσεις με την Τζιρόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Παράλληλα, έχει περάσει από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας και αποτελεί μέλος της Ελπίδων. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση απέναντι στην Κύπρο.

Το συμβόλαιό του με την Τζιρόνα βρίσκεται σε ισχύ έως το 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 6 εκατ. ευρώ.